Chiara Ferragni, relax nella sua nuova villa sul Lago di Como: «Oggi prenderò il sole qui»

Chiara Ferragni, recentemente, ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi: acquistare una villa sulle rive del Lago di Como. L'imprenditrice digitale ha firmato tutti i documenti necessari proprio la scorsa settimana e, infatti, aveva pubblicato su Instagram alcune foto della residenza appena comprato. Nelle sue storie più recenti, Chiara ha fatto sapere ai suoi follower che oggi, sabato 8 luglio, sarebbe andata ad abbronzarsi in villa.

Le storie Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato alcune storie Instagram in cui spiega ai suoi follower che si sta recando al Lago di Como per prendere un po' di sole. L'influencer è in compagnia dei suoi bambini, Leone e Vittoria e, infatti, tra un selfie e l'altro, fotografa anche loro mentre sono intenti a disegnare.

Chiara, poi, pubblica uno scatto della vista del lago direttamente dai lettini su cui si andrà a stendere lei. L'influencer, inoltre, si scatta un selfie allo specchio per mostrare il suo costume nero e, poi, mentre si sta godendo il caldo sole.

Chiara Ferragni e la villa a Como

Chiara Ferragni e Fedez sono degli assidui frequentatori del Lago di Como e ci vanno spesso con le rispettive famiglie. Così, avere una casa tutta loro dove organizzare feste o cene era quasi diventata una necessità.

