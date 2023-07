Chiara Ferragni, nuova villa extra lusso sul lago di Como: piscina a sfioro e spa, ecco quanto vale

di Redazione web

Chiara Ferragni ha, finalmente, realizzato uno dei suoi tanti sogni, ovvero acquistare la sua villa privata nella splendida cornice del Lago di Como. L'influencer più famosa del mondo ha postato alcune foto nel suo profilo Instagram, in cui mostra diversi dettagli della gigantesca dimora che utilizzerà sia in estate che in inverno per giornate speciali con la famiglia e gli amici. In molti, sui social, si sono chiesti a quanto ammonti il valore della mega villa che, come dirimpettaia ha quella di George Clooney.

Chiara Ferragni, il post non piace ai fan (che notano il dettaglio): «Ma i tuoi bambini a che ora mangiano?»

Chiara Ferragni, l'invito di matrimonio della sorella Francesca. La sua reazione commuove i fan

Il sogno di Chiara Ferragni

Chi segue Chiara Ferragni su Instagram da diversi anni, saprà molto bene che comprare una casa sul Lago di Como è sempre stato uno dei più grandi sogni dell'imprenditrice. Sogno che, ora, è diventato realtà. L'influencer, infatti, alcuni mesi fa, era stata paparazzata insieme a Fedez e ai loro bambini, Leone e Vittoria, mentre faceva un sopralluogo insieme al suo architetto, proprio nella magnifica abitazione che, adesso, dovrebbe avere acquistato in via definitiva.

Nel suo profilo ha scritto: «Our Dream», ovvero "Il nostro sogno". Ma i milioni di follower dell'influencer si sono chiesti quale sia il valore della villa. Secondo i fan più accaniti, l'abitazione da 5 milioni di euro, dovrebbe trovarsi nella località di Pognana Lario che è un borghetto con poco più di 700 abitanti e da sempre nel cuore di Chiara e Fedez. Piscina a sfioro sul lago, una spa privata e un super salone sono solo alcuni dei dettagli extra lusso della nuova casa dei Ferragnez al lago.

Chiara Ferragni e i soggiorni a Como

Chiara Ferragni e Fedez quando desiderano rilassarsi e scappare dal caos cittadino, si rifugiano spesso sul Lago di Como, che non dista molto da Milano. Quì, prima si recavano da coppia e, ora, anche insieme ai loro due bambini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA