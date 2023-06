Chiara Ferragni al concerto dei Coldplay, i fan furiosi: «Non finge nemmeno che le abbiano regalato i biglietti»

di Redazione web

Chiara Ferragni, come moltissimi altri personaggi dello showbiz italiano, ha assistito all'incredibile concerto dei Coldplay a San Siro. La band americana si è esibita allo stadio Giuseppe Meazza con i loro successi mondiali e al primo concerto esclusivo (del quale i biglietti sono letteralmente andati a ruba) c'era anche l'influencer con la sorella Francesca e altri amici, tra cui Chiara Biasi. I fan sui social hanno avuto molto da ridire.

Gerry Scotti punge Muschio Selvaggio, Fedez si arrabbia e risponde così

Chiara Ferragni, al concerto dei Coldplay con la sorella Francesca e Chiara Biasi. I fan notano un dettaglio: «Se la beve la Chiara»

La polemica social

Chiara Ferragni, mentre si trovava allo stadio San Siro per il concerto dei Coldplay, ha postato moltissime storie per portare con sé i suoi follower, o almeno coloro che non sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per l'esclusivo concerto. L'influencer, a fine spettacolo, ha, poi, taggato gli organizzatori dell'evento, ovvero LiveNation, ringraziandoli e... facendo infuriare i fan. Gli utenti social, infatti, se la sono presa proprio perché credono fermamente che i biglietti siano stati regalati a Chiara e amici e, quindi, abbiano privato altri fan di recarsi al concerto. Come al solito, la moglie di Fedez non ha risposto a nessuna polemica nata sui social.

I commenti dei fan

Sui social, e soprattutto su Twitter, gli utenti si sono scatenati con moltissimi commenti, alcuni dei quali recitavano: «Non finge nemmeno che le abbiano regalato i biglietti», «Privilegiata in tutto e per tutto» oppure ancora «Sicuramente avrà faticato a trovare i biglietti per la serata e sarà rimasta in coda sul sito delle ore ad aspettare il suo turno».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA