Gerry Scotti punge Muschio Selvaggio, Fedez si arrabbia e risponde così

Gerry Scotti punge Muschio Selvaggio e Fedez si arrabbia. Lo storico presentatore Mediaset, con un video su TikTok, ha ironizzato sul podcast che Fedez ha creato con Luis Sal prima del burrascoso divorzio tra il rapper e lo youtuber.

Fedez, la risposta a Gerry Scotti

Le battute di Gerry Scotti non sono sfuggite a Fedez, tornato sul tema nella puntata del podcast in cui è stato ospite Morgan. «Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio ci continui ad insultare, io non so perché" - dice Fedez -. È venuto qui, abbiamo fatto una puntata bellissima. Io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, da lì ha fatto un'intervista dandomi dell'ignorante. Tra l'altro, quel giorno le ricerche su Google per Strehler si sono impennate... ho dato un contributo».

(video Adnkronos)

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 16:13

