Gerry Scotti e il (presunto) litigio con Fedez: «Abbiamo chiarito, vi spiego cosa è successo»

Gerry Scotti e Fedez non avrebbero litigato e a tornare sull'argomento è proprio uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Nei giorni scorsi, infatti, si erano fatte sempre più insistenti le voci di una maretta tra i due, dovuta a una gag di Gerry pubblicata su TikTok. Il presentatore indicava una piantina morente e diceva: «Ecco ciò che resta di Muschio Selvaggio». Fedez aveva, quindi, risposto proprio durante una puntata del podcast dicendo: «Non so perché fa dell'ironia dopo la bella chiacchierata che avevamo fatto proprio qui». Ora, Gerry è tornato a chiarire la questione e a chiuderla una volta per tutte.

Le dichiarazioni di Gerry Scotti

In una recente intervista rilasciata a TvBlog, Gerry Scotti ha voluto chiarire ciò che è successo con Fedez: «Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con lui: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui».

Le conclusioni di Gerry Scotti

Infine, Gerry Scotti ha concluso dicendo: «L’ho detto e lo ribadisco: ogni generazione ha le sue forme di ignoranza.

