Fedez, la frecciatina a Luis Sal in diretta a LoveMi: «Di amici ne sono rimasti pochi». E spunta il cartello

Frecciatina dal palco di LoveMi, il concerto evento ideato da Fedez che è andato in scena per il secondo anno consecutivo in diretta da Piazza Duomo a Milano. Il rapper, che ha riunito un gran numero di artisti italiani in nome di una buona causa, mentre introduceva "La dolce vita", la hit della scorsa estate con Tananai e Mara Sattei, ha usato una frase che non è passata inosservata, e in molti ci hanno visto un chiaro riferimento alla recente rottura con Luis Sal, partner in Muschio Selvaggio e (ex) amico. Ma vediamo cosa è successo.

Fedez, la frecciatina a LoveMi

Il concerto evento LoveMi, ideato da Fedez e legato a una raccolta fondi destinata a sostenere l'Associazione Andrea Tudisco OdV per garantire il diritto alla salute dei bambini, è andato in scena martedì 27 giugno. A condurre il concerto, che è stato trasmesso in diretta su Italia1, Mariasole Pollio, Max Angioni e Gabriele Vagnato. Quando è stato il momento di introdurre "La dolce vita", lo stesso Fedez ha preso la parola per presentare i colleghi Tananai e Mara Sattei. Queste le sue parole: «Una serie di amici che salgono sul palco, non tanti perché non me ne sono rimasti molti». Impossibile non pensare a quanto accadto recentemente con Luis Sal, con cui i rapporti si sono interrotti innescando una lite che è andata avanti a colpi di video pubblicati sul canale del podcast Muschio Selvaggio.

Il cartello

A richiamare la questione, anche un cartello mostrato dal pubblico con la frase - ormai diventata un tormentone - usata da Luis Sal nel video in cui dava la sua versione di quanto accaduto con Fedez: «Dillo alla mamma, dillo all'avvocato».

Le amicizie interrotte

Ma quella con Luis non è l'unica amicizia che si è interrotta nel corso degli anni: come ha dichiarato lo stesso Fedez parlando al podcast TalkInk, la colppa sarebbe da attribuire al suo carattere complesso che lo ha spesso portato ad allontanare le persone. Prima fu la volta di J-Ax, poi di Rovazzi, ma con loro il rapporto - dopo anni - sembra essere tornato amichevole.

