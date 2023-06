Mamma manager, ecco tutte le star che hanno la "Momager": da Selena Gomez a Beyoncé, a Fedez

di Redazione Web

«Dillo alla mamma», è uno dei meme più virali del momento protagonista della diatriba tra Fedez e Luis Sal che tiene banco sui social. In questi giorni non si parla d'altro che il fenomeno di Momager e il rapper non è l'unico ad aver affidato la carriera nelle mani della mamma. Ma di cosa si tratta e perché l'attenzione del web è focalizzata su tale argomento? Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le star che hanno le mamme manager

La mamma di Fedez, Annamaria Tatiana Berrinzaghi, è stata tirata in ballo nella querelle con Luis Sal non a caso: lei, infatti, è anche la manager del figlio, una figura che prende il nome di momager. Il rapper però, non è l'unico ad aver affidato la carriera nelle mani della mamma.

Ad esempio, c'è Kris Jenner, momager della famiglia Kardashian-Jenner. Mamma di Kourtney, Kim, Khloé e Robert, avuti dal primo matrimonio con l'avvocato Robert Kardashian, e Kendall e Kylie.

Poi, c'è Celestine Beyoncé Knowles-Lawson, conosciuta come Tina Knowles ed è la mamma di Beyoncé e Solange Knowles.

E ancora, Tish Finley Cyrus, per tutti solo Tish Cyrus, gestisce il lavoro e il successo delle due figlie Miley Cyrus e Noah Cyrus dall’inizio delle loro carriere insieme a Jonathan Daniel, a capo della compagnia musicale Crush Music.

Anche Selena Gomez ha scelto di farsi rappresentare dalla mamma Mandy Teefey e dal patrigno Brian Teefey.

Infine, Donata Melina Nicolette “Dina” Lohan, personaggio televisivo americano, gestisce la carriera di Lindsey Lohan.

