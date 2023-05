Kim Kardashian e Tom Brady stanno insieme? Il rumor bomba sulle due star scatena i fan. Ecco la verità

di Redazione web

Avvistati Kim Kardashian e Tom Brady alle Bahamas. Ecco l'ultima indiscrezione resa nota da BuzzFeed e dai fan dei due vip. Sembrerebbe che i due stessero insieme al Baker's Bay Golf e Ocean Club. Scopriamo insieme i dettagli.

L'appuntamento

Kim Kardashian e Tom Brady pare si siano incontrati alle Bahamas per discutere dell'acquisto di una potenziale nuova casa per le vacanze da parte di lei.

Qui spiegata la natura dell'incontro. Ma si sarà trattato di un primo appuntamento? La conversazione amichevole, secondo le indiscrezioni, pare sia stata voluta da Kim Kardashian che, single come Tom Brady, potrebbe essere alla ricerca di una nuova fiamma.

Il giocatore si è separato dopo una relazione lunga 13 anni. Kim è famosa per la sua relazione con il rapper Kanye West. I due pare siano solo amici, per il momento, ma i fan incitano i due per una lovestory dopo le separazioni di entrambi dai rispettivi partner storici.

