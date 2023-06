Rosa Chemical, dopo il bacio a Fedez bannato da Tinder, l'appello: «Perché devo far sesso solo con altri famosi?»

di Redazione Web

Rosa Chemical, nome d'arte di Manuel Franco Rocati, ha sempre sentito l'urgenza di esprimersi portando avanti la sua battaglia, ossia quella di lanciare un messaggio di libertà che invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature.

«C'è un diritto elementare da pretendere: quello alla normalizzazione dell'amore libero, poter semplicemente andare in giro mano nella mano con la persona che amo senza essere giudicato». Sono queste le parole che l'artista ha rilasciato in un'intervista a Vanity Fair. Ma procediamo con ordine.

Il racconto di Rosa Chemical

Il cantante ha raccontato di aver sempre fatto di tutto per riuscire ad esprimersi senza aver paura di ciò che potesse accadere dopo. «Poteva finire malissimo? Alla fine penso che stavo meglio prima, quando non ero famoso, rispetto a oggi - ha sottolineato Rosa Chemical a Vanity Fair -.

Su Fedez il cantante ha ammesso che dal momento del bacio a Sanremo non l'ha più sentito. «Non l'ho più sentito Fedez dopo quella sera. E poi è passato tanto tempo».

Rosa Chemical su Only Fans

«Su Only Fans? Si ci sono sempre. Al momento pubblico molto poco ma sto per tornare più forte di prima - ha raccontato Rosa Chemical -. Mi diverto. Sono stato uno dei primi, nella musica, a parlare di sesso in maniera così aperta, per me non è un tabù. Sono una persona molto promiscua, mi piace fare sesso e mi piace farlo con tante persone diverse, mi sono sempre filmato, quindi a un certo punto ho pensato che potevo farci dei soldi».

L'appello a Tinder

«Purtroppo no, non ci sono su Tinder - ha raccontato Rosa Chemical -. Anzi ne approfitto per fare un appello: mi hanno bannato da Tinder perché pensavano che qualcuno si volesse appropriare dell'identità di Rosa Chemical. Ma sono io. Avevo anche l'abbonamento Premium. E la cosa mi dà molto fastidio perché vuol dire che una persona famosa non può stare su Tinder e deve fare sesso solo con altri famosi».

