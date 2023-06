L'ad Rai Sergio: «Rosa Chemical-Fedez l'anno prossimo non si ripeterà. Claudio Lippi? È una brava persona»

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo «non si ripeterà». A confermarlo è l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. L'ad Rai ha affermato di non voler più assistere all'atto sessuale simulato in prima fila nello scorso festival della musica italiana. «Nessuno di noi sarà seduto in prima fila questo è certo. Io sarò in terza o quarta fila», ha spiegato l'ad.

Dopo i cambi turbolenti di conduttori e momenti dibattuti negli ultimi mesi nella televisione pubblica, Roberto Sergio ha messo in chiaro alcuni cambiamenti significativi che già stanno ricevendo le prime polemiche. Da Claudio Lippi a Fiorello, scopriamo insieme cosa ha detto il nuovo amministratore delegato del servizio pubblico.

Claudio Lippi dopo le frasi choc (e l'esclusione dalla Rai): «Non mi riconosco nelle affermazioni a me attribuite»

“Da noi... a ruota libera” gli ospiti di Francesca Fialdini: da Serena Autieri a Giorgia Cardinaletti