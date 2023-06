“Da noi... a ruota libera” gli ospiti di Francesca Fialdini: da Serena Autieri a Giorgia Cardinaletti

di Redazione Web

Domenica 11 giugno, alle 17:20 su Rai1, ultimo appuntamento, a chiusura di un’altra stagione di successi, con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Quattro personaggi si raccontano, parlano di cosa stanno facendo e dei progetti dell'immediato futuro.

"Da noi... a ruota libera": gli ospiti di Francesca Fialdini

Per l’ultima puntata della stagione, gli ospiti saranno: Serena Autieri, artista dai tanti talenti, dalla recitazione al canto, che torna alla conduzione televisiva dal 19 giugno su Rai1 nella nuova edizione di “Unomattina estate”, che con lei vedrà protagonisti anche Tiberio Timperi e Gigi Marzullo; Michele Zarrillo, il cantautore tornerà in scena con una serie di live, a partire dal 26 luglio, al Teatro Romano di Ostia Antica, per incontrare i suoi fan di sempre e quelli delle nuove generazioni che lo hanno conosciuto grazie al duetto con Will, sulle note della sua celebre “Cinque giorni”, durante l’ultimo Festival di Sanremo; Giorgia Cardinaletti, la giornalista e conduttrice già di molti programmi, volto del Tg1 delle 20:00 ed inviata per alcuni degli eventi di attualità più importanti; Vincenzo Schettini, il Prof.

