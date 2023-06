Achille Lauro fa arrabbiare Fedez a Love Mi e canta (palesemente) in playback: ecco come ha reagito il rapper

Anche quest'anno, in Piazza Duomo a Milano si è svolto il noto concerto musicale "Love Mi", ideato da Fedez. Molti fan si sono accorti del comportamento di Achille Lauro, invitato sul palco a cantare la hit "Mille" e della reazione di Fedez.

L'obiettivo principale di questa iniziativa è la raccolta di fondi per sostenere la "Fondazione Together to go".

Fedez, la frecciatina a Luis Sal in diretta a LoveMi: «Di amici ne sono rimasti pochi». E spunta il cartello

"Achille Lauro che rende palese il playback su Mille fregandosene totalmente di questa canzone per chissà quale motivo, mentre Fedez lo fulmina.

"Achille che nemmeno ci prova a nascondere il playback", ha scritto qualcun altro.

Alcuni ipotizzano uno screzio tra i due e ricordano che Achille non ha nascosto di cantare in playback nemmeno durante un'altra recente esibizione insieme a Fedez e Orietta Berti, avvenuta sul palco di Battiti Live.

