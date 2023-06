Fedez, Enrico Silvestrin lo attacca dopo il concerto Love Mi: «Divulgatore di m***a»

Il concerto organizzato da Fedez, Love Mi, è tornato anche quest'anno. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per la "Fondazione Together to go" per la costruzione di un centro a Milano per la riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Stammerda andrebbe nascosta, invece viene trasmessa.

Fedez è il divulgatore della merda di questo paese.

Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti

Disagiati senza cultura #LoveMi — Enrico Silvestrin (@E_Silvestrin) June 27, 2023

Tuttavia, ieri sera su Twitter è sorta una voce contraria allo show e a Fedez. Enrico Silvestrin ha infatti pubblicato diversi messaggi definendo il rapper un "divulgatore di m***a". Silvestrin ha criticato il luogo scelto per il concerto, definendolo "Guantanamo", e ha deriso lo show per l'utilizzo dell'autotune.

Ha espresso anche il suo disprezzo nei confronti di coloro che partecipano all'evento, definendoli "disagiati senza cultura" e ha accusato il paese di essere privo di visione e futuro a causa della normalizzazione della mediocrità e dell'assenza di alternative...

