Chiara Ferragni, Vittoria ruba la scena (di nuovo) nella foto con i figli: ecco perché

Se nasci Vittoria Lucia Ferragni hai buone probabilità di essere famosa ancora prima di imparare a camminare. La piccola di casa ha di nuovo rubato la scena a mamma Chiara Ferragni e anche al fratellino Leone con un solo gesto che per i follower dell'influencer è stato sufficiente a classificare la bambina come l'esempio da prendere per uno stile di vita spensierato e menefreghista.

Il carattere della bimba di Fedez è già riconoscibile nonostante la giovane età.

L'ennesima foto con i figli. Ormai Chiara Ferragni, che tra le influencer italiane e forse d'Europa, ha spazzato via la concorrenza con impegno, dedizione e costanza, ha la sua maggiore “rivale” proprio in casa. «Vittoria è nata influencer» e, ancora, «Vittoria insegnaci a vivere come fai tu» scrivono divertiti alcuni follower.

Vittoria protagonista assoluta

Un dito (quasi) nel naso è stato sufficiente ha creare scalpore, ma non in negativo, non come gesto di maleducazione, ma piuttosto come gesto positivo di menefreghismo e vanità.

La piccola di casa si dimostra ancora una volta protagonista assoluta, eclissa il fratello Leone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 21:49

