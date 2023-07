Mara Venier, la figlia Elisabetta contro chi la insulta dopo il concerto di Ultimo: «Piccole persone fallite, rosiconi e felici dei dolori altrui»

di Redazione Web

Elisabetta Ferracini ha parlato per la prima volta dopo le polemiche che hanno travolto lei e sua madre, Mara Venier, a seguito della loro partecipazione al concerto di Ultimo. Per alcuni hater, non avrebbero dovuto prendere parte all'evento perché in lutto dopo la morte del marito della speaker radiofonica. Elisabetta, che ha sempre taciuto sulla sua vita privata ed è stata di poche parole dopo la morte del marito, si è però lasciata andare a uno sfogo.

La risposta di Elisabetta Ferracini

Ripostando la foto di uno dei fan che la sostiene ha voluto dire la sua: «Leoni da tastiera, soli, infelici, invidiosi, rosiconi, frustrati e felici dei dolori altrui», esordisce riferendosi a chi nelle scorse ore l'ha attaccata insinunando che il dolore per la sua perdita in fondo non sarebbe stato così grande. «Che non aspettano altro che puntare il dito o coglierti in fallo e tanto altro ancora...piccole persone fallite... Buona vita cari».

Il supporto

Ieri la stessa Mara aveva detto di aver bloccato tutti quelli che si erano permessi di giudicarle, dicendo che non aveva più voglia di dare spiegazioni.

