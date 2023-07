Mara Venier e la figlia Elisabetta al concerto di Ultimo, gli hater: «Ma non eravate in lutto?»

di Redazione Web

Mara Venier, dopo il terribile lutto che ha colpito la sua famiglia, sta andando avanti e insieme alla figlia, Elisabetta Ferracini, ha partecipato al concerto di Ultimo. Qualche settimana fa è venuto a mancare Pier Francesco Forleo, il marito di Elisabetta e padre del suo primo nipote, un dolore che ha sconvolto tutta la famiglia, dal quale, come loro stesse hanno affermato, sarà difficile riprendersi, ma è comunque necessario andare avanti.

Il selfie al concerto di Ultimo

Dopo aver postato il selfie con la figlia però, la Zia Mara è stata travolta da moltissime critiche di fan che l'hanno accusata duramente di essersi concessa questo momento di svago. Secondo alcuni follower, infatti, dopo il dolore che non ha nascosto né sui social, né nel corso della conduzione dell'ultima puntata di Domenica In, Mara non avrebbe dovuto mostrarsi così felice di partecipare a un evento gioioso come quello di un concerto. Stessa cosa vale per la figlia. Una valutazione che ha fatto inferocire la maggior parte dei fan della conduttrice che hanno zittito gli haters.

I messaggi di sostegno

Tanti, infatti, hanno sottolineato come, anche in questi momenti così dolorosi e difficili sia importante andare avanti. «Le persone dovrebbero vestirsi di nero e piangere chiuse in casa per dimostrare il loro dolore. Il dolore ci accompagna in ogni attimo è come una spada infilzata nel cuore ogni minuto della nostra vita. Solo chi soffre vede cosa c’è dietro questa foto. Io vedo una mamma che sostiene una figlia che affronta un dolore insopportabile», ha scritto una delle sue sostenitrici in risposta al post su Instagram in cui Mara abbraccia la figlia.

La replica

Alle polemiche questa volta però ha risposto anche la Venier, sostenuta dall'affetto non solo della sua community, ma anche dei suoi storici amici, come Jerry Calà, che hanno commentato la foto.

