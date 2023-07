Loredana Lecciso: «Non sarò al Gf Vip». Poi la frecciatina (l'ennesima) a Romina Power

di Redazione Web

Loredana Lecciso ha confermato che non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Al settimanale Vero la compagna di Al Bano Carrisi ha rivelato che Alfonso Signorini l’ha invitata nuovamente a partecipare al reality ma ha preferito rinunciare. La Lecciso si è poi lasciata andare spiegando alcuni retroscena delle recenti discussioni con Romina Power.

Niente GF Vip

«Devo dire che lui è sempre gentile e mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare al GF Vip, seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza: il motivo è un limite estetico. L’Isola dei Famosi? No grazie, l’ho già fatta», ha chiarito in merito alla sua partecipazione al reality, mentre non si è pronunciata sulla figlia Jasmine, anche lei molto corteggiata dal conduttore, stando ai rumors.

Il rapporto con Romina

Loredana parla poi del suo rapporto con Romina.

