Mara Venier: «Adoro Ultimo, un grande artista e un ragazzo molto intenso»

Lo scorso 12 febbraio Ultimo è stato accolto da Mara Venier nello Speciale Domenica In da Sanremo con il pubblico in piedi che urlava «Bravo! Bravo!» e con Mara che l’ha abbracciato dicendo: «Grazie, buon lavoro. Amore, a presto». Mara ha ricordato il duetto con Eros Ramazzotti: «È stato un momento bellissimo» e sono andate le immagini con il testo di Adesso tu, corretto con «ma non dimentico tutti gli amici... nostri». E poi Più bella cosa con quel «grazie di esistere» rivolto al pubblico, esibizione commentata così da Ultimo davanti alla Venier: «Con Eros c’è stato proprio un clima di festa». Ma anche con Antonello Venditti siete amici, ha incalzato Mara e Ultimo ha risposto: «Antonello per me è un padre. Quando ha sentito Alba le è piaciuta subito».

So che lo chiama “bello di zia”, ma Mara Venier come ha conosciuto Ultimo? Mi racconta qualcosa di lui…

«L’ho conosciuto quando è andato Sanremo e fu preso di mira dai tuoi colleghi giornalisti.

Domenica In, Mara Venier annuncia il ritorno a settembre: «C'è e ci sarà, ora al lavoro con il mio gruppo»

Mara Venier, cena in famiglia dopo il lutto del genero Pier Francesco Forleo: «Il senso della vita sono loro»

Beh, se posso interromperla con una citazione personale sulle colonne di Leggo fui l’unico a difenderlo con un articolo dal titolo “Ultimo e i Mohicani”…

«Io ho difeso a spada tratta questo ragazzo che non conoscevo perché ho trovato che ci fosse un accanimento nei suoi confronti, anche perché sappiamo com’è Sanremo per i giornalisti, basta mezza parola per farla diventare una telenovela».