Affari Tuoi non va in onda, giovedì lo stop al programma Amadeus: il motivo e cosa sarà trasmesso al suo posto

Stop ad Affari Tuoi. Brutte notizie per i telespettatori del programma di Amadeus. Stasera in tv infatti, giovedì 18 aprile lo show di Rai 1 non andrà in onda. Come da programmazione, stasera andrà in onda UEFA Europa League Roma-Milan. Terminata l’edizione serale delle 20:00 del telegiornale della prima rete di Stato, ci sarà la partita di calcio e dopo Bruno Vespa alle 20:30 con Cinque Minuti.

Stop ad Affari Tuoi, perchè stasera Amadeus non va in onda

Nel frattempo l'ufficialità è arrivata: Amadeus non confermerà il contratto in scadenza ad agosto con la Rai e passerà a Discovery. Lo comunica in una nota l'azienda annunciando che grazie a questo accordo, che avrà durata di 4 anni, il conduttore ex Rai debutterà dal prossimo autunno sul Nove, canale generalista di punta di Warner Bros.

Amadeus e l'addio alla Rai

Sulla base di questo accordo, nel corso della stagione televisiva, Amadeus condurrà sul Nove un programma di Access Prime Time e due di Prime Time. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che lo vedranno protagonista. Dopo cinque edizioni consecutive al timone del Festival di Sanremo, il successo de L’Anno che Verrà condotto per nove anni di fila, il boom epocale di Affari Tuoi, i Soliti Ignoti Il Ritorno e Arena Suzuki, per il conduttore è tempo di cambiare aria. Arriva così l'addio alla Rai.

