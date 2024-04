Amadeus via dalla Rai, il commento di Carlo Conti sotto il video di addio diventa virale: quel dettaglio 'colorito'

L'annuncio ufficiale dell'addio alla Rai da parte di Amadeus ha stupito in tanti nonostante si rumoreggiasse a riguardo già da qualche giorno: il conduttore di Affari Tuoi e ormai definitivamente ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha ricevuto tutta una serie di messaggi di saluto e di sostegno da parte di amici e colleghi, tra i quali non sono mancati quelli di Carlo Conti e Fiorello.



Carlo Conti guadagna molto meno di Amadeus: la 'bassa' cifra che riceve ogni anno dalla RAI

Il commento "colorato" di Carlo Conti

Ebbene, proprio sul suo messaggio, in molti hanno notato un dettaglio "colorito" (o forse sarebbe meglio dire "colorato"). Ma cosa avrà mai scritto colui che si vocifera possa prendere il posto proprio di Amadeus alla conduzione e direzione artistica del prossimo Festival di Sanremo? E per quale motivo un suo semplice messaggio è riuscito a fare impazzire il pubblico? Non ci resta che andare a scoprirlo!

Photo credits: Ufficio Stampa P&D, Kikapress; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA