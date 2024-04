Amadeus lascia la Rai: «Non è stata una scelta facile, è tempo di nuovi sogni»

«Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento». Comincia così il video, diffuso su Instagram, con il quale Amadeus ufficializza la sua decisione di lasciare la Rai. «Grazie a tutti i Dirigenti che ho incontrato negli anni, che hanno riposto in me fiducia, garantendomi autonomia e serenità», dice il conduttore.

Che tiene a sottolineare: «Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi, e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile».

Amadeus fa poi alcuni speciali ringraziamenti: «Un grazie speciale va alle maestranze Rai che rappresentano al meglio lo spirito dell’azienda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 17:15

