Amadeus al Nove, oggi l'incontro con la Rai e l'addio: da Discovery 100 milioni in 4 anni per un quiz e un talent musicale stile X-Factor

di Redazione Web

Amadeus al Nove, ormai è questione di ore. L'ultimo assalto della Rai per trattenere l'uomo dei record sarebbe fallito. Oggi, a meno di cambi di programma, ci sarà il faccia a faccia tra il conduttore e il dg Giampaolo Rossi che sancirà l'addio ufficiale.

Niente passi indietro, ad attendere Ama c'è Discovery, che per strapparlo alla tv nazionale ha messo sul piatto 100 milioni in 4 anni. Soldi che serviranno per un quiz e un talent musicale stile X-Factor. Di questi, il 10% andrà dritto nel portafoglio dell'ex direttore artistico di Sanremo, riporta La Stampa. Un affare gigante, più del doppio rispetto al budget impiegato da Warner Bros. per portare via Fabio Fazio dalla Rai.

Amadeus-Rai, oggi l'incontro

Domenica pomeriggio Amadeus ha rotto il silenzio social di questi giorni, mostrandosi sorridente con in sottofondo una canzone di Mika, "Relax take it easy".

Nelle sue richieste, Amadeus avrebbe parlato di un format da lui prodotto e condotto, di uno show per la moglie e dell'allontanamento dell'ex manager Lucio Presta, con cui ha tagliato i ponti lo scorso dicembre dopo anni di collaborazione. Quest'ultima indiscrezione è stata indirettamente confermata da Presta, che l'ha rilanciata sul suo profilo X. Adesso, resta in ballo il futuro di Fiorello, anche lui tentato da Discovery. Lo showman ha fatto sapere che non seguirà l'amico Ama, ma la partita sarebbe ancora aperta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA