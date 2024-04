«Amadeus via dalla Rai, chiedeva il bando di Lucio Presta», il suo ex manager conferma il retroscena e passa all'attacco: dico tutto

di Valerio Salviani

Una lotta intestina dietro l'addio di Amadeus alla Rai. Per l'annuncio ufficiale sembra ormai solo questione di tempo, anche se i vertici di viale Mazzini stanno tentando il colpo di coda per trattenere il conduttore che ha saputo rilanciare Sanremo. Una vera e propria "mission impossible", anche perché la frattura sembra ormai insanabile. Tra i motivi dell'addio, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero anche le ruggini con l'ex manager di Ama, Lucio Presta.

I due si sono lasciati alla fine del 2023 dopo anni di collaborazione, senza svelare pubblicamente il motivo. Secondo i rumor che arrivano dai corridoi Rai, tra le condizioni per restare Amadeus avrebbe chiesto l'allontanamento all'ex manager (che gestisce tantissimi volti noti dello spettacolo). Rumor che lo stesso Presta ha confermato, rilanciando sui suoi social un articolo che ne parlava.

Mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si sono svolti i fatti. Ho visto tante facce piene di maschere! É tempo di svelare fatti e circostanze! — ellepi_one 🇮🇹 (@PrestaLucio) April 10, 2024

Lucio Presta: è giunto il momento di parlare

Mentre Amadeus continua a registrare record di ascolti con "Affari tuoi" (sabato sera il programma ha fatto il 29% di share con oltre 5 milioni di spettatori) che sottolineano una volta di più il danno alla Rai della sua partenza, si rincorrono le voci che raccontano i retroscena sulla rottura al veleno.

L'addio con Lucio Presta, marito di Paola Perego e manager tra gli altri anche di Paolo Bonolis, Roberto Benigni, Antonella Clerici, Mara Venier, Marco Liorni e Ezio Greggio, avrebbe dunque avuto la sua parte.

Nei giorni scorsi Presta è tornato attivo sui social, lanciando diverse frecciate al suo ex assistito: «Mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si sono svolti i fatti.

Cosa è successo tra Amadeus e Presta?

Quando l'addio di Amadeus alla Rai sarà ufficiale, sarà interessante conoscere la versione del manager. I due non hanno ancora rivelato i motivi della rottura, arrivata un mese e mezzo prima dell'ultimo Sanremo del conduttore. Si era parlato di divergenze sul piano lavorativo e professionale, senza entrare nel dettaglio. Ciò che è certo, è che l'influenza di Presta sulla Rai (dato il numero di importanti volti dello spettacolo nella sua scuderia) creava un dualismo scomodo e difficile da gestire, soprattutto se da viale Mazzini avessero affidato ad Ama carta bianca sui programmi e sulla gestione dell'intrattenimento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 11:43

