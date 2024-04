Amadeus, Crozza: «Io l'ho capito 7 anni fa che era bello lavorare sul Nove. Adesso sembra Lampedusa»

di Redazione web

Il divorzio tra Amadeus e la Rai sembra essere sempre più vicino: il conduttore più amato di tutta la rete lascerà la televisione pubblica per sbarcare sul Nove, rete appartenente al gruppo Warner Bros Discovery dove stanno già lavorando Fabio Fazio e Luciana Litizzetto con il loro Che Tempo Che Fa.

Uno dei primi a capire il potenziale del canale Nove, fu il comico Maurizio Crozza che, qualche anno fa (era il 2017), diede il via al suo programma satirico intitolato "Fratelli di Crozza" in cui parla perlopiù di politica e imita gli esponenti del Governo. Nella puntata andata in onda ieri sera, Crozza ha commentato in modo ironico e tagliente allo stesso tempo, l'arrivo di Amadeus sulla rete.

Il commento di Maurizio Crozza

Maurizio Crozza ha cominciato la puntata di Fratelli di Crozza dicendo: «È bello vedervi qui tutti i venerdì sera, è bello vedere tutti felici, perché è bello lavorare sul Nove. Io l'ho capito sette anni fa che sarebbe stato bello lavorare qui, poi, è arrivato questo qui (sullo schermo dietro compare Fabio Fazio, ndr) e adesso dicono che arriverà anche questo qua (sempre sullo sfondo, compare Amadeus, ndr)». Il pubblico ride e il comico continua leggendo il titolo del Corriere della Sera: «"Amadeus lascia la Rai, la decisione di passare a Discovery è a un passo".

Crozza sull'arrivo di Amadeus "io l'ho capito sette anni fa che era bello lavorare sul 9...siamo partiti che eravamo lo sgabuzzino della TV italiana...e adesso sembra Lampedusa dove tutti arrivano"

ancora rido da ieri sera...#FratelliDiCrozza #Amadeus #Rai #Fazio #13aprile pic.twitter.com/nNBmnwz7P8 — Sirio (@siriomerenda) April 13, 2024

I commenti social

L'apertura della scorsa puntata di Fratelli di Crozza è diventata virale sui social ed è in tendenza su Twitter, va da sé che la clip con il monologo del comico abbia collezionato molti commenti. Qualcuno ha scritto: «Per fortuna esiste Crozza!» oppure «Nessuno potrà mai prendere il tuo posto, io guardo il Nove perché ci sei tu, mica per Che Tempo Che Fa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA