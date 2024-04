Amadeus addio Rai, cosa succede ora? «Conti a Sanremo, De Martino ad Affari tuoi». Discovery vuole Antonella Clerici

di Ida Di Grazia

Con l'addio di Amadeus alla Rai si liberano ben due posti di prestigio che fanno gola a molti. Se su Sanremo 2025 i vertici di Viale Mazzini si erano messi già all'opera, visto che l'ex conduttore aveva già detto di no a un ritorno all'Ariston, resta da "piazzare" anche Affari Tuoi.

Il format della Endemol, grazie ad Amadeus stava vivendo una nuova giovinezza ottenendo il record di programma d’intrattenimento più visto in Italia nella stagione 2023-2024 con una media di ascolto di 5 milioni di spettatori e con il 24% di share. I nomi in circolazione sono quelli di Carlo Conti e Stefano De Martino ma potrebbero esserci sorprese.

Toto conduttori

Si è aperto così il toto-conduttori su chi sostituirà Amadeus. Per Sanremo 2025 i nomi che circolano sono quelli di Antonella Clerici e Carlo Conti, con il conduttore de "I Migliori Anni" in pole position, anche se prende sempre più quota anche l'ipotesi di Paolo Bonolis.

A dare la benedizione a Carlo Conti ci ha pensato anche Fiorello: «Le autostrade sono spianate. Carlo è stato contattato per Sanremo 2025, ci sta pensando. Posso dire la mia? Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Carlo Conti è il sicuro»

Il nodo Affari Tuoi è quello al momento più difficile, perchè l'acces prime time di Rai 1 ha raggiunto ascolti record e chiunque verrà dopo Amadeus raccoglierà un'eredità pesantissima. Al momento i nomi più accredidati sembrano essere quelli di Stefano De Martino che sarebbe alla sua prima conduzione di un game show (nel 2022 avrebbe dovuto debuttare con Sing Sing Sing, show che venne poi cancellato dai palinsesti), e l' "usato sicuro" Marco Liorni che ha già ottimi ascolti con l'Eredità.

Un ritorno di Pino Insegno per il momento non sembra essere preso in considerazione ma non è nemmeno da escludere visti i rumors circolati nelle settimane scorse.

L'altro nome su cui punta Discovery

Proprio su Clerici, in "corsa" per condurre Sanremo, in un'intervista rilasciata al settimanale Gente lo scorso gennaio, Laura Carafoli, la responsabile della programmazione e delle produzioni originali del gruppo Discovery Italia, parlando di Fabio Fazio aveva confessato:«Un altro nome che mi piace? Antonella Clerici. Io la adoro, la seguo sui social quando cucina con la figlia, la trovo una donna vera. Ha compiuto 60 anni: mi piace che sia una donna adulta e cosi vitale. Il mio programma preferito, fuori dal mio mondo e a parte quelli di Maria, è The Voice». Solo un sogno al momento. Tuttavia, quelli di Discovery sembrano realizzarsi tutti.

