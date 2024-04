BigMama a Domenica In: «La mia compagna mi ha aiutato ad accettarmi. La malattia mi ha insegnato che devo pensare a me stessa»

di Sara Orlandini

BigMama è stata ospite del salotto di Domenica In dove ha raccontato a Mara Venier la sua vita tra gioie e dolori e ha presentato il suo nuovo libro "Cento Occhi". Inoltre, la cantante ha parlato del suo recente viaggio a New York e del suo intervento all'Onu quando ha raccontato la sua malattia, il linfoma di Hodgkin, ma ha anche svelato il suo sogno (ora realizzato) di diventare un'artista famosa. «Io ci ho sempre creduto nel mio sogno, ci ho sempre sperato tanto». BigMama ha parlato inoltre della fidanzata Lodovica Lazzerini e ha ricevuto i saluti da uno dei suoi idoli: Antonino Cannavacciuolo.

L'intervista di BigMama

L'intervista di BigMama a Domenica In è cominciata parlando di emozioni: «Io piango molto spesso, cioè mi emoziono. Ci tengo tanto al mio sogno e perciò qualsiasi cosa bella mi capiti, mi fa commuovere. Io desidero far arrivare bei messaggi al mio pubblico, far sentire l’amore perché penso sia fondamentale». Poi ha parlato della sua esperienza a New York: «L’ONU? Allora io non sono mai andata così lontano dall’Italia e uno dei miei sogni era vedere New York, quindi, per prima cosa ho pensato che sarei andata lì. Ho realizzato che avrei parlato nella sede dell’Onu e ho cominciato a prepararmi: volevo raccontare la mia storia, chi sono e come ho superato i traumi causati dal bullismo che ho vissuto alle medie e alle superiori. Ho parlato di me, del fatto che ho imparato a conoscermi e ad amarmi e amare. La mia sessualità era una parte che nascondevo ma Lodovica, la mia compagna, mi ha insegnato tanto e adesso sono felice. Io e lei stiamo insieme da due anni».

La malattia di BigMama

BigMama ha anche parlato della sua malattia: «Io ho avuto il linfoma di Hodgkin e ho parlato anche di quello a New York.

Sul suo rapporto con i social, BigMama ha detto: «Mi danno fastidio le persone che parlano senza conoscere la vita degli altri. Il mio rapporto con i social? Allora, io ci lavoro e amo il mio lavoro, sinceramente però ti dico che sui social ho messo dei filtri per misurare i commenti, ad esempio, perché certe parole o frasi mi fanno male. Io non voglio leggere cose negative, non mi va».

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Aprile 2024, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA