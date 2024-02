BigMama conquista Sanremo: tra gag, siparietti e messaggi profondi è la regina dei social

BigMama è una delle rivelazioni di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante originaria di Avellino è in gara con il brano "La rabbia non ti basta" e, oltre a essere molto applaudita ogni volta che termina un'esibizione sul palco dell'Ariston, è anche davvero tanto amata sui social. In tantissimi stanno apprezzando i vari messaggi che l'artista sta lanciando con le sue apparizioni durante le serate della kermesse. Ciò che, però, fa più divertire i fan, sono le gag e i siparietti di cui BigMama è protagonista. I video sono diventati virali su Instagram e Twitter, inoltre, la cantante è molto simpatica e spigliata anche quando interviene durante i collegamenti con il telegionale oppure con Caterina Balivo che conduce il programma pomeridiano "La Volta Buona". Ecco alcuni dei momenti più divertenti di cui è stata protagonista.