Chiara Francini ringrazia Amadeus e confessa: «Sto cercando di diventare mamma»

di Luca Uccello

Chiara Francini dice grazie al Festival di Sanremo di Amadeus. Un ringraziamento sincero perché se oggi l'attrice condurrà un programna in prima serata su Rai 1 il merito è del direttore artistico dei record. Al settimanale Di Più Tv, alla collega Francesca De Pasquale, Chiara non si tira indietro: «Se oggi conduco un grande show su Raiuno il merito è anche di Amadeus, che l’anno scorso mi ha voluta al suo fianco in una serata del Festival di Sanremo». Una serata speciale con un monologo dedicato al mondo delle donne. Da lì «mi è venuta voglia di andare oltre, di raccontare qualcosa in più sulla mia vita: ed è nato un libro, Forte e Chiara, che prima è diventato uno spettacolo teatrale e ora sbarca anche in TV».

Sarà un varietà in tre puntate in cui Chiara Francini si racconterà dall'inizio. «So che questo programma è una bella responsabilità, ma non ho l’ambizione di essere perfetta, voglio solo essere vera e ci metterò tutto il cuore».

La sua infanzia, racconta ancora a Di Più Tv, è stata molto serena. «Sono figlia unica, i miei genitori mi hanno sempre amato molto, però erano spesso impegnati con il lavoro, quindi sono cresciuta con i miei nonni materni».

La voglia di diventare un'attrice le è nata a nove anni, dopo aver recitato a scuola Santa Caterina. «Mi si è mosso qualcosa dentro». Ma il suo percorso non è stato facile perché «i miei genitori hanno fatto fatica ad accettare le mie scelte. Per me sognavano altro, un lavoro sicuro: mia madre voleva che facessi la giornalista o l’insegnante. (...) Però poi ho cominciato a studiare recitazione, a fare teatro e non mi sono più fermata, ho subito capito che il mio posto era quello».

In “Forte e Chiara” la Francini parlerà anche dei suoi amori. «Lo farò, confessa sempre a Di Più Tv - a cominciare dal primo. Anche se purtroppo è un argomento molto, molto doloroso: il mio primo fidanzato, infatti, è scomparso a febbraio, a causa di un malore improvviso. E ancora oggi non riesco a parlare di lui senza scoppiare a piangere...».

Con il compagno di oggi, Frederic Tommy Lundqvist, con cui è legata da quasi diciotto anni sta cercando di mettere su famiglia: «Entrambi desideriamo avere un bambino, moltissimo, ci stiamo provando e spero che il nostro sogno diventi presto realtà».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA