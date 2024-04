Miliardari nel mondo, la classifica Forbes: in Italia guida Ferrero, dietro di lui la new entry Pignataro. La più giovane in lista ha 19 anni

di Redazione Web

Record di paperoni nel 2023, e sono sempre più ricchi. Lo dice Forbes che ha redatto l'annuale classifica di tutti miliardari del mondo: 2.781. Rispetto allo scorso anno ce ne sono 141 in più. Non solo, perché la lista ha superato anche quella del 2021, che aveva segnato il picco più alto: sono 21 in più.

Il più ricco al mondo è Bernard Arnault con 233 miliardi di dollari. Elon Musk è secondo con 195 miliardi mentre Jeff Bezos occupa il gradino più basso del podio con 194 miliardi. In quarta posizione c'à Mark Zuckerberg con 177 miliardi.

Miliardari italiani: sorpresa Pignataro

E in Italia? Giovanni Ferrero guida la classifica con 43,8 miliardi (26mo posto nella graduatoria mondiale). Il secondo più ricco di Italia è Andrea Pignataro, una new entry con un patrimonio di 27,5 miliardi (65mo nella classifica generale).

Il bolognese supera anche Giorgio Armani che si piazza in terza posizione con 11,3 miliardi (177ma posizione nella lista che comprende i miliardari di tutto il mondo). Come riporta la rivista, i miliardari italiani sono 73: quattro in più di un anno fa. Record da quanto Forbes stula la consueta classifica.

La miliardaria più giovane del mondo

Con appena 19 anni l'ereditiera brasiliana Livia Voigt è la più giovane miliardaria del mondo secondo la classifica annuale della rivista Forbes. Nipote ed erede del fondatore dell'azienda di macchinari e attrezzature elettriche Weg, Werner Ricardo Voigt, la giovane prende il posto dell'italiano Clemente Del Vecchio, il più giovane dei sei figli di Leonardo, fondatore di Luxottica.

Grazie alla stessa parte di eredità ricevuta alla morte dell'imprenditore 85 enne (il 3%) è rientrata nella lista di Forbes anche la sorella 26enne di Livia, Dora Voigt. Entrambe contano su una fortuna di 1,1 miliardi di dollari e non hanno nessun ruolo in azienda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA