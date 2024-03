«Più si è ricchi e meno figli si fanno», i ricercatori stimano che entro il 2100 sono a rischio le nascite nel 97% dei Paesi

di Redazione web

Non si fanno più figli in Italia come una volta, ma questa non è una notizia. È da sottolineare, invece, che lo Stivale Italia è al minimo storico: siamo arrivati a toccare il dato che vede meno di 7 neonati per 1.000 abitanti secondo gli indicatori demografici dell’Istat relativi al 2022. Questa diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie, ma non solo. Il crollo delle nascite è un problema che attualmente riguarda principalmente i Paesi ricchi, tra cui l’Italia.



Tuttavia i tassi di fertilità risultano in calo in tutto il mondo; gli scienziati stimano che entro il 2100 il «ricambio generazionale» sarà compromesso nel 97% dei Paesi. A darne notizia, un team di ricerca internazionale. Lo studio, ha valutato come sono variati gli indicatori della fertilità tra il 1950 e il 2021, grazie ai quali è stato possibile fare proiezioni per il futuro.

Più ricchi, meno figli

Il reddito sarà l'ago della bilancia. Gli esperti prevedono che le future nascite, circa il 75%, saranno tutte nei Paesi a basso reddito, soprattutto nell'Africa subsahariana. Dunque, il crollo della natalità riguarda principalmente i Paesi con redditi più alti e medi.



Per far capire la portata dell'evento, i ricercatori hanno preso la donna come figura di raccordo: si stima che nel 2095 avrà solo 25 parenti. Secondo gli studiosi, sarebbero due i fattori che influenza la classe più borghese: la crescita dell'istruzione femminile e l'accesso ai moderni contraccettivi.

