Fiorello svela la chat segreta con Carlo Conti: il futuro a Sanremo e l'addio di Amadeus in Rai, cosa ha detto

di Redazione Web

Amadeus verso l'addio alla Rai. Il terremoto a viale Mazzini riguarda anche il futuro di altri volti di primo piano della rete nazionale, tra cui Carlo Conti, designato numero uno a prendere il suo posto a Sanremo già dal prossimo anno. Come spesso accade, la "scheggia impazzita" Fiorello (anche lui tentato da Discovery come l'amico Ama) ha raccontato alcuni retroscena del passaggio di testimone. Ieri ha anticipato l'arrivo di un comunicato «difficile» dalla Rai sull'addio di Amadeus. Oggi, ha svelato invece una chat privata avuta con Conti su WhatsApp. I due hanno parlato del prossimo Sanremo e non solo.

Fiorello e Conti, cosa si sono detti

«Le autostrade sono spianate.

«Ti hanno chiesto di fare Sanremo 2025?», domanda Fiorello. Carlo Conti risponde con una faccina che ride. Lo showman non demorde e insiste: «Ritieni di avere ancora l’orecchio giusto?». E Conti: «Chissà. Chissà… domani». Poi Fiorello cambia argomento: «Cosa ti senti di dire ad Amadeus?». «Saprà sicuramente fare la cosa giusta», ha detto Conti. Fiorello: «Democristiano».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA