«Amadeus lascia la Rai e firma con Discovery: andrà in onda sul Nove. Responsabile dell'offerta intrattenimento»: con lui anche Fiorello?

di Redazione web

Amadeus dalla Rai a Discovery: affare fatto. Per l'addio del conduttore da viale Mazzini sarebbe ormai una questione di ore, secondo quanto riporta il sito Dagospia. Gli avvocati di Amadeus nella giornata di venerdì avrebbero un incontro con i vertici della Rai per chiudere «definitivamente» il contratto del conduttore che lascerebbe così l'emittente pubblica.

Amadeus firma e dice addio alla Rai

Amadeus avrebbe chiuso ormai l’accordo con la Warner Bros per passare al canale Nove di Discovery, lo stesso dove ora c'è Fabio Fazio. Amadeus sul Nove diventerebbe il responsabile di tutta l’offerta dell’intrattenimento della rete. Con lui non si esclude anche l'approdo sul Nove di Fiorello, anche se il diretto interessato ha risposto ironicamente facendo capire che non è vero a chi sui social aveva postato la notizia.

Amadeus via dalla Rai: cosa si sa finora

Registra le nuove puntate di Affari Tuoi, l'access prime time dei record che viaggia oltre i 5,5 milioni di spettatori. E si prepara a condurre il 4 e 5 maggio Una Nessuna Centomila - In Arena, l'appuntamento con le grandi voci della musica italiana insieme contro la violenza sulle donne a Verona, che andrà poi in onda su Rai1. Ma intanto per il futuro professionale di Amadeus si prospettano ore decisive: nei prossimi giorni - martedì secondo il Corriere della Sera - è previsto l'incontro con il vertice Rai, con ogni probabilità con il direttore generale Giampaolo Rossi, e poi il conduttore potrebbe sciogliere le riserve. Rinnovare il contratto con la Rai, in scadenza a fine agosto, o cedere alle sirene di Warner Bros Discovery, che lo aspetta a braccia aperte? Il borsino delle indiscrezioni pende per un altro clamoroso colpo per il colosso americano che, dopo l'accordo con Fabio Fazio, sarebbe pronto a ingaggiare la punta di diamante del palinsesto della tv pubblica per portarlo al Nove e affidargli proprio l'access prime time, la sua fascia di elezione, quella su cui ha costruito il suo patto di ferro con il pubblico. A traslocare potrebbe essere anche il format Soliti Ignoti, il cui contratto con la Rai sarebbe ugualmente in scadenza. In ballo ci sarebbe anche l'ipotesi di una serie di prime serate legate alla musica, in cui Amadeus metterebbe in campo l'esperienza del quinquennio da direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, con risultati storici in termini di ascolti, spot e impatto sul mercato discografico.

Ad alimentare i rumors è anche oggi Fiorello: «Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare», dice lo showman aprendo Viva Rai2!. «Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai.

La trattativa con Discovery sarebbe in fase avanzata: a spingere Amadeus verso nuove sfide professionali, oltre agli aspetti economici, sarebbe anche il desiderio di maggiore libertà, lontano dalle pressioni politiche che pesano sulla Rai, azienda che si prepara alle settimane calde del rinnovo dei vertici. «Se Amadeus lascia la Rai è la Rai che lascia il Paese. Noi abbiamo vissuto per vent'anni con Baudo e la Carrà, ora abbiamo Amadeus e Fiorello, l'intrattenimento sono loro due, bisogna dargli quello che vogliono», avverte Giovanni Minoli, profondo conoscitore delle dinamiche di Viale Mazzini. Il futuro di Amadeus tiene banco anche sul web, tra meme, ironia e riflessioni amare. «Può piacere o no, ma eventuale uscita #amadeus dalla #rai segnerebbe un fallimento imprenditoriale ancora più grave della faziosità politica dominante», sottolinea Beppe Giulietti, portavoce di Articolo 21.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA