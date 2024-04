Una Nessuna Centomila, il concerto all'Arena di Verona con Amadues: ecco il cast completo

di Redazione web

Il concerto "Una Nessuna Centomila" del 4 e 5 maggio all'Arena di Verona si avvicina: ecco quali cantanti si esibranno.

Chi canterà accanto a Amadeus

Sarà Amadeus, il cui futuro professionale è al centro dell'attenzione in questi giorni, a condurre Una Nessuna Centomila. All'Arena di Verona, l'appuntamento con le grandi voci della musica italiana insieme contro la violenza sulle donne, è in programma il 4 e 5 maggio. Lo show sarà poi trasmesso in prima serata su Rai1. Protagonisti dello speciale sono Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori sas, Niccolò Fabi, Emma, Achille Lauro, Francesca Michielin, Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta, Paola Turci, Piero Pelù, Ornella Vanoni. Il sito davidemaggio.it ha confermato anche la partecipazione di Emma, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Elodie, BigMama e Mahmood.

L'iniziativa contro la violenza sulle donne

Già in passato all'Arena le voci della musica si sono unite contro il femminicidio, sarà quindi un doppio momento di festa e condivisione per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza. I proventi dei due concerti saranno destinati al sostegno dei centri antiviolenza, assicurando la continuità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle donne.

