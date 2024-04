Amadeus lascia la Rai? Martedì l'incontro con i vertici: «Solo una formalità». Su Instagram l'annuncio

di redazione web

Amadeus lascia la Rai. Continuano a rincorrersi le voci di un addio del conduttore dei record ma dal diretto interessato ancora nessuna conferma. Secondo le ultime indiscrezioni l'incontro previsto con i vertici Rai, e anticipato da Fiorello a Viva Rai 2 dovrebbe avvenire martedì prossimo.

Il conduttore di Affari Tuoi dovrebbe incontrare il dg della Rai Giampaolo Rossi che, come ha sottolineato più volte anche Dagospia, non è un suo fan. Intanto Amadeus ha pubblicato sulle sue storie Instagram l'annuncio della conduzione del concerto-evento "Una Nessuna Centomila in Arena".

Incontro al vertice

I D-Day di Amadeus, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera che dà per certo l'uscita dalla Rai, dovrebbe essere la prssima settimana. Non sembrerebbero dunque esserci troppi margini di manovra anche se da Viale Mazzini fanno sapere che le «diplomazie sono al lavoro».

Il contratto con la tv di Stato scade a fine agosto, ma il tempo stringe e l'ipotesi Discovery, sul canale 9, sembra essere sempre più concreta. La divisione che c'è all'nterno della Rai su chi vorrebbe blindare Amadeus, l'amministratore delegato Roberto, e chi invece vorrebbe mandarlo a casa, è netta, con Rossi pronto a sostituire Amadeus con Stefano De Martino ad Affari Tuoi.

L'annuncio Instagram

Mentre tutti si interrogano sul futuro di Amadeus, il conduttore pubblica una storia su Instagram in cui annuncia il suo prossimo impegno sempre in prima serata di Rai1: la conduzione del concerto-evento "Una Nessuna Centomila in Arena" che andrà in onda a maggio.

