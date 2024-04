Amadeus fa le corna a Affari tuoi: il gesto scaramantico c'entra con il trasferimento a Nove?

Il mondo della televisione italiana è in fermento, con le voci sempre più insistenti di un possibile addio di Amadeus alla Rai per un contratto milionario offerto dal gruppo Discovery, per il quale il conduttore starà facendo di sicuro le corna.

L'ipotesi di un trasferimento sul Nove, già vista con l'esperienza di Fabio Fazio, sta guadagnando sempre più credibilità. Tuttavia, Amadeus non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo, anche se ad Affari Tuoi è successo qualcosa.

Quanto guadagna Amadeus per condurre Affari tuoi? La cifra è stellare

Amadeus fa le corna a Affari Tuoi

Mentre il pubblico attende conferme ufficiali, il conduttore si è distinto in puntata con un gesto che ha suscitato curiosità e speculazioni. È noto che Amadeus sia superstizioso, ma quello che ha fatto il 10 aprile non ha fatto che confermarlo!

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 08:48

