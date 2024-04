Abusi sessuali su due bambini di 6 e 10 anni davanti scuola, arrestato un 37enne: «Non è la prima volta»

di Redazione Web

Prima ha avvicinato e baciato un bambino, poco dopo è riuscito a sottrarne un altro alla famiglia e a portarlo in un posto appartato, dove gli ha abbassato i pantaloni. Nella stessa mattina i due episodi avvenuti davanti una scuola di Arezzo avevano gettato nel panico i genitori. Ora gli investigatori sono riusciti a individuare il presunto pedofilo, un 37enne pakistano. L'uomo è stato quindi arrestato per violenza sessuale aggravata.

La vicenda, scrive la Repubblica, risale al 9 febbraio scorso quando l'uomo avrebbe puntato prima un bambino di 10 anni baciandolo sulla guancia mentre si trovavano di fronte a scuola, uno degli istituti più importanti della città. Poco più tardi l'episodio più grave. Sfruttando un momento di disattenzione, il 37enne, come emerso dai racconti del piccolo, avrebbe sottratto il bimbo di 6 anni per poi portarlo in un posto isolato. Lì, gli abusi. Secondo quanto ricostruito, avrebbe abbassato i pantaloni della piccola vittima per poi lasciarlo andare via.

La disperazione

Nel frattempo la mamma, che non trovava più il figlioletto, era in preda alla disperazione.

Erano partite quindi le indagini. Incrociando i racconti dei due bambini con le immagini di sorveglianza, è stato trovato l'uomo mentre passeggiava in mezzo alla strada, indossando gli stessi indumenti di quel giorno. Il 37enne in passato era già stato accusato di un fatto simile verso un altro bambino, in un'altra città. Ora il presunto pedofilo si trova nel carcere di Sollicciano.

