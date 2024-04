Mina a Sanremo al posto di Amadeus, l'asso nella manica della Rai: «Lei vuole carta bianca, ci stanno pensando»

di Redazione Web

La Rai si lecca le ferite dopo l'addio inaspettato di Amadeus, passato ufficialmente a Discovery. Ma come le belve ferite, ai vertici di viale Mazzini si preparano a reagire. E la reazione potrebbe essere di quelle da ricordare. Secondo La Verità, infatti, Mina è tra le candidate a ereditare la direzione artistica di Sanremo dal conduttore dei record. L'ipotesi era già stata discussa con la diva nel 2019 e nonostante il suo assenso (a patto di avere carta bianca) non se ne era fatto più niente. Adesso, l'idea avrebbe ripreso piede.

Amadeus al Nove, l'accordo è ufficiale: contratto di quattro anni con Discovery, il debutto in autunno

La Rai prova il colpo Mina

Il nome di Mina fa parte di un ventaglio di possibilità che comprende anche Carlo Conti e Paolo Bonolis (con il primo favorito). La cantante, che da anni non appare più sulla scena pubblica, lavorerebbe in maniera sicuramente diversa rispetto ad Amadeus, restando dietro le quinte, ma organizzando l'intero evento. Difficile, forse impossibile. Ma proprio per questo in Rai ci stanno provando. Sarebbe un colpo a effetto che farebbe dimenticare Amadeus come per un colpo di spugna.

