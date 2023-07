Belen e Stefano De Martino al capolinea? Lei aveva preannunciato la crisi così?

di Redazione Web

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi? I fan più attenti hanno notato che la showgirl ha cancellato un recente post su Instagram che la ritraeva insieme al marito, ma spulciando sulla sua pagina emerge anche un altro dettaglio, che potrebbe aver anticipato la crisi che (presumibilmente) i due starebbero vivendo oggi.

Il post su Instagram

Lo scorso 30 giugno Belen aveva postato sul suo profilo una foto della sua mano che stringe una pigna con un'eloquente didascalia: «Si ricomincia da capo». Alla luce dei recenti rumors c'è chi crede che si riferisse alla sua relazione con De Martino, da sempre piuttosto movimentata e altalenante. I due si sono presi e lasciati numerose volte nel corso degli ultimi anni, senza mai però di fatto separarsi legalmente.

Periodo non facile

Belen ha avuto anche una storia importante in questi anni con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì.

Belen in questo periodo è stata particolarmente sotto l'occhio dei media per il suo addio a Mediaset, ma oltre alle questioni lavorative ora sembra essere nel turbine del ciclone anche per quelle private. Probabilmente per questo da giorni si è chiusa in un silenzio social, interrotto solo da progetti di lavoro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 13:20

