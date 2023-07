Stefano De Martino, la dedica a Massimo Troisi commuove: «Hai fatto bene ad andartene presto»

Stefano De Martino emoziona il pubblico. Durante la serata dedicata al Premio Troisi, l'ex ballerino e conduttore televisivo ha commosso i presenti con una dedica davvero speciale all'attore e comico napoletano. Una lettera, quella del marito di Belen Rodriguez, letta proprio nella città natale di Troisi: San Giorgio a Cremano.

Stefano De Martino ha emozionato il pubblico con una lettera omaggio indirizzata all'artista scomparso troppo presto: «Hai fatto bene ad andartene presto, troppo elegante per i litigi sui social, troppo perfezionista per quello che è il tuo lavoro oggi. E quindi hai fatto proprio bene ad andartene via presto, giovane, per restare per sempre giovane».

