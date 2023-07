Belen rompe il silenzio dopo lo stop di Mediaset: «Grazie al Presidente e a Maria de Filippi, per me non è un addio»

di Redazione web

Belen Rodriguez si trovava in vacanza con la sua famiglia, Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna Marì, quando sono stati annunciati i palinsesti Mediaset con le nuove programmazioni in prima serata. Proprio ieri è giunta, inoltre, la conferma della sua assenza nei programmi della rete televisiva. Belen aveva già fatto intendere che non sarebbe tornata a condurre, almeno in Mediaset, perché, come ha detto lei «è stata una mia scelta quella di andarmene», sia da Le iene, che da Tu si que vales.

Pochi minuti fa ha pubblicato una storia su Instagram in cui ringrazia e saluta ufficialmente Mediaset. Che sia un addio definitivo?

Belen Rodriguez e l'addio a Mediaset, lei rompe il silenzio: «Ecco perché l'ho fatto»

Le Iene accolgono Veronica Gentili e salutano Belen Rodriguez: «Farai sempre parte della nostra famiglia»

Belen e l'addio a Mediaset

Belen ha pubblicato una storia su Instagram in cui saluta e ringrazia chi ha lavorato con lei in questi lunghi anni in Mediaset: «Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tuti i consigli e per l'opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide

Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci».

Insomma, la showgirl ha dichiarato di lasciare uno spiraglio aperto per la rete televisiva e nel mentre si occuperà del suo brand di abbigliamento, Mar de margaritas e ai suoi figli, Santiago e Luna Marì.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA