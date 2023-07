Belen Rodriguez posta un selfie, i fan al veleno: «In ogni foto sei diversa, smettila con i ritocchini»

di Redazione web

Belen Rodriguez posta moltissimi contenuti sul proprio profilo Instagram: tra storie, post e video, i suoi milioni di follower sono sempre aggiornati su ciò che fa. La showgirl, recentemente, ha deciso di tenere un po' più nascosta la sua vita privata e di pubblicare solo ciò che riguarda il suo lavoro. Belen ha preso questa decisione, dopo essere stata attaccata innumerevoli volte dai suoi hater che, comunque, hanno sempre qualcosa da dire come, ad esempio, sotto l'ultima foto pubblicata.

Il post Instagram di Belen Rodriguez

L'ultimo post che Belen Rodriguez ha pubblicato nel proprio profilo Instagram è un suo selfie e la didascalia recita: «Fiori selvaggi». La foto della showgirl argentina ha riscosso moltissimo successo tra like e commenti ma, come al solito, anche gli hater si sono fatti sentire. Questa volta, hanno avuto da ridire sul continuo cambiamento del viso di Belen: alcuni, infatti, pensano che la conduttrice cambi innumerevoli filtri e, quindi, risulti sempre diversa.

Qualcuno ha scritto: «In ogni foto è diversa, dipende dai filtri che usa», «Mamma mia, non la riconosco più, tra qualche anno ci si chiederà chi sia» oppure ancora «Smettila con la chirurgia estetica, ti prego!».

Belen Rodriguez e i progetti di lavoro

In questo momento, Belen Rodriguez è impegnata con vari progetti di lavoro: oltre alla televisione, infatti, la conduttrice argentina si sta dedicando anche alla sua linea di moda "Mar de Margaritas", che pubblicizza anche sul proprio profilo Instagram.

