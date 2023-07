Belen, dopo lo stop in tv mamma a tempo pieno aiutata da papà Stefano De Martino

di Redazione Web

Ma cosa è successo a Belen Rodriguez? Il settimanale Di Più l'ha paparazzata in giro per Milano in tenuta da perfetta "collegiale americana" mano nella mano con il suo Stefano De Martino. Nessun abito scollato, niente di attillato per mostrare le sue forme perfette.Nessun gesto per farsi notare. La nuova vita di Belen, dopo lo stop alla tv e ai programmi televisivi è tutt'altro che appariscente. E in tanti si chiedono, adesso, cosa faccia la showgirl argentina... semplice: la mamma a tempo pieno, aiutata da papà Stefano.

Belen Rodriguez mamma a tempo pieno

Il magazine di gossip l'ha "pizzicata" vestita semplicemente con una gonnellina rosa, a pieghe, le calze corte e le scarpe da ginnastica bianche, come bianca è la maglietta che indossa. E mentre cammina sorride. Non c'è da stupirsi. Belen ha tutto per essere felice e sorridente. Ha al suo fianco l'uomo della sua vita e due splendidi figli. E proprio insieme a Stefano passeggiano per la città che l'ha adottata, mentre si dirigono verso la scuola del loro Santiago, a lezione di violino.

Ma non solo lei è felice. Anche De Martino ride ed è felice. Il conduttore ed ex ballerino ha riscoperto l'amore verso la donna della sua vita e i due, adesso, sono inseparabili. Il settimanale diretto da Osvaldo Orlandoni sottolinea come «l’amore fra Belen e Stefano, come l’abbigliamento, ricorda alcuni film statunitensi, con colpi di scena e continui tira e molla fra i protagonisti».

E tra questi tira e molla Belen ha vissuto una storia d’amore con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia, Luna Marì, nel 2021.

Belen recentemente ha anche ammesso una volta per tutte che per lei Stefano De Martino è l’uomo della sua vita. E non ha alcuna intenzione di staccarsi da lui. E proprio per questo, dicono i rumor più vicini alla coppia, lei avrebbe deciso di lasciare la conduzione di “Tu si que vales” e de “Le Iene”. Avrà più tempo per fare la mamma e la moglie. Anche se sembra difficile ipotizzare che Mediaset non la voglia più... ci saranno ritorni di fiamma anche dal punto di vista lavorativo?

