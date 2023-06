Belen e Stefano De Martino, vacanza in barca a Palmarola. Poi il «Te amo», ma non è per lui

di Redazione web

Fuga d'amore per Stefano De Martino e Belen Rodriguez in barca, tra il vino, il mare e l'amore per Santiago e Luna Marì. Proprio con quest'ultima, la showgirl si è mostrata in uno scatto sui social che ha conquistato i fan. I due, innamorati e felici, si godono la gita fuori porta tra la lettura di un libro, un calice di vino e un tuffo in delle acque cristalline.

La coppia si è riunita per trascorrere il weekend in barca con il figlio Santiago e la piccola Luna Marì, nata dalla relazione della showgirl con Antonino Spinalbese. Proprio alla bimba è dedicato il «TE AMO», scritto a caratteri cubitali sui social per immortalare un momento affettuoso tra mamma e figlia.

Lo scatto mamma e figlia

Abbracciate, coperte da telo per il mare sulla pedana di legno della barca a largo delle coste tra Palmarola e Ponza, di quella che sembra Chiaia di Luna, meta preferita da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, per le loro fughe d'amore. Tra la lettura di un libro e qualche tuffo nelle acque blu, i due si godono la pace dell'estate lontani dai riflettori con i due splendidi bambini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 20:39

