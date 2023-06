Belen Rodriguez, addio a Mediaset? L'indiscrezione: «Non è stata riconfermata a Le Iene e ha detto no a Tu si que vales»

di Redazione web

«Belen Rodriguez via Mediaset dopo 16 anni». L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia. La conduttrice argentina avrebbe deciso di lasciare Tu si que vales, mentre non sarebbe stata riconfermata alla conduzione de Le Iene. Al suo posto, nella trasmissione di Davide Parenti, sarebbe pronta Veronica Gentili.

Belen via da Mediaset?

Quello di Belen sarebbe solo l'ultimo di una serie di scossoni nel mondo della televisione, dopo il terremoto in Rai. E, se confermato, potrebbe non essere l'ultimo. Per il momento, il futuro di Belen è su Prime Video. Insieme alla sorella partecipa all'ultima stagione di Celebrity Hunted.

Ma per quanto riguarda la televisione in chiaro, è ancora tutto in divenire. Belen, 38 anni, è entrata a Mediaset nel 2008, partecipando inizialmente a programmi come Verissimo e Lucignolo.

