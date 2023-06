Myrta Merlino lascia La7, l'annuncio in diretta: «Ci vediamo presto». Ecco dove andrà e chi prenderà il suo posto

È avvenuto poco fa: Myrta Merlino ha lasciato La7. Durante la diretta de "L'aria che tira", la conduttrice ha ufficializzato il suo addio alla rete di Urbano Cairo confermando i rumors di uscita dei giorni scorsi. Ma chi arriverà al suo posto e dove andrà la giornalista?

Myrta Merlino addio in diretta a La 7: «Ci vediamo presto, ve lo prometto». Ecco dove andrà e chi prenderà il suo posto

Conduzioni Rai, Maggioni in pole per sostituire la Annunziata: Manuela Moreno a Filo Rosso. E Myrta Merlino?

L'addio

«E adesso? Da dove comincio adesso?». Con la voce un po' rotta che tradisce l'emozione Myrta Merlino ha annunciato in diretta il suo addio a La7. Ecco quello che ha detto in chiusura del suo storico programma "L'aria che tira".

«Dodici anni lunghi, importanti nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo, caspita se cambiamo. Dodici anni di lavoro ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l’anno, due ore e mezza tutti i giorni, praticamente abbiamo passato la vita insieme. E poi arriva oggi. Un momento di grande grande commozione: oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira. È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla. La fatica sì, ma la rassegnazione mai. Ve lo posso garantire, ma the show must go on, nel nostro mondo è un mantra ma anche una promessa: qualsiasi cosa accade saremo sempre con quella passione che ci tiene vivi e ci rende credibili per voi».

I fiori

Mentre la Merlino parla le arrivano i fiori in diretta da parte del direttore di rete Andrea Salerno: « Ogni giorno noi e voi, ogni giorno le notizie, i fatti, le storie che hanno segnato il nostro tempo.

La Promessa

Prima di chiudere la giornalista fa una promessa ai telespettatori: «Grazie soprattutto alla rete, all’Amministratore Delegato Marco Ghigliani, al direttore Andrea Salerno, grazie di cuore all’editore Urbano Cairo che mi ha fatto sempre sentire enormemente libera. Ma soprattutto grazie a voi perchè siete voi la chiave di ogni mio successo, il mio pubblico meraviglioso. Grazie per averci reso il programma leader del daytime. E noi ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto.

Rai o Mediaset?

Nei giorni scorsi si erano rincorsi i rumors sul futuro di Myrta Merlino , rappresentata da Lucio Presta che per lei, come aveva già anticipato anche Leggo, sta "bussando sia alla porta di Mediaset sia al portone di Viale Mazzini in Rai". (Rai 1 in particolare sembrerebbe essere al momento la destinazione finale più accreditata).

Chi prenderà il suo posto a La7? Il nome in corsa e più accreditato, secondo tvblog sembrerebbe essere quello di David Parenzo che in passato ha già sostituito la Merlino anche nel corso dell'anno e che cura l'aversione estiva "L’Aria d’estate". Al momento , dicevamo, nessuna conferma, ma il totonomi è aperto.

