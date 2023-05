Rai, Meloni: «Voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere». Cosa succede ai palinsesti

di Redazione web

«Io non intendo sostituire un intollerante sistema di potere con un altro intollerante sistema di potere. Voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere, in cui non potevi lavorare se non ti dichiaravi di una certa parte politica. Voglio un sistema meritocratico e plurale che rappresenti tutti che dia spazio a tutti in base al valore che dimostrano e non alla tessera». La premier Giorgia Meloni ha affrontato il tema Rai durante il comizio per la conclusione della campagna elettorale a Catania, all'indomani della tornata di nomine alla guida di generi e testate, primo atto della nuova gestione, e delle dimissioni di Lucia Annunziata. «Se nella Rai qualcuno deve misurarsi col merito e decide che non ce la fa e deve misurarsi con altro, non è un problema che possiamo porci noi», incalza Meloni.

Lucia Annunziata: «Dimissioni? Una cosa seria, non torno indietro. Ho spiegato tutto in una lettera»

Lucia Annunziata: Luisella Costamagna e Serena Bortone in corsa per sostituirla. Ma occhio a Myrta Merlino (e a Paola Ferrari)

Dimissioni Annunziata, chi la sostituisce

Dopo il pacchetto di avvicendamenti che ha spaccato il cda, a Viale Mazzini si apre intanto il dossier palinsesti 2023-2024 in vista della presentazione ufficiale il 7 luglio a Napoli. Nulla è ancora definito, trapela da Viale Mazzini: ma tra chi sale e chi scende nel tam tam delle indiscrezioni è certo che tra le caselle da riempire, dopo quella lasciata vuota da Fabio Fazio che passa a Discovery, da giovedì c'è anche quella di Lucia Annunziata, che si è dimessa in polemica con le scelte del governo Meloni per l'azienda. Un'uscita pesante che priva Rai3 di un'altra personalità fortemente identitaria per la rete. «Ho spiegato in una lettera quello che volevo dire, e non c'è bisogno di spiegarlo ancora. Ci ho messo tre giorni a farla e credo che sia sufficiente, l'hanno capito tutti», taglia corto oggi la giornalista al festival dell'economia di Trento. Annunziata dovrebbe continuare a condurre In mezz'ora fino a fine giugno, come da calendario, ma intanto circolano già ipotesi sulla successione. Tra i nomi, quello di Serena Bortone, che dovrebbe lasciare Oggi è un altro giorno, il suo spazio pomeridiano su Rai1 (ma secondo altri rumors anche l'azienda).

I nuovi nomi Rai

Apertissimo il cantiere delle conduzioni di approfondimenti e programmi di infotainment, tappa fondamentale per la costruzione di «un nuovo storytelling» invocato anche da Sergio nella sua lettera ai dipendenti. Sembrano sgonfiarsi le ipotesi di innesti da Mediaset: dopo la smentita di qualche giorno fa di Nicola Porro, è Mario Giordano oggi a escludere il divorzio dal Biscione. «In Rai - spiega a Un giorno da pecora - non mi ha chiamato nessuno. Sto benissimo a Mediaset da 23 anni, un altro posto così è difficile che io lo possa trovare». Difficile anche che arrivi Massimo Giletti per sostituire Fazio. Conferma in vista per Alberto Matano alla Vita in diretta, sembrano destinate ad avere maggiore visibilità Nunzia De Girolamo, Monica Setta, Laura Tecce, Serena Autieri, Daniela Ferolla, Luisella Costamagna, mentre Manuela Moreno sarebbe in predicato per sostituire Monica Giandotti ad Agorà e Roberta Capua potrebbe prendere il posto della Bortone. Nel preserale spazio a Reazione a catena con Marco Liorni, che andrà avanti fino a dicembre per cedere poi il testimone all'Eredità, dove dovrebbe approdare Pino Insegno al posto di Flavio Insinna.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA