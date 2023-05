Lucia Annunziata, la richiesta Codacons alla Rai: «Sospendere subito Mezz'ora in più, non è imparziale»

di Redazione web

Una istanza formale presentata dal Codacons al Cda Rai per sospendere con effetto immediato il programma di Lucia Annunziata, "Mezz'ora in più", dopo le dimissioni della giornalista di Rai 3 senza aspettare il termine della stagione, fissato a fine giugno. Lo ha reso noto la stessa associazione dei consumatori in una nota.

Sospendere Lucia Annunziata subito: la richiesta Codacons

«La giornalista, in modo del tutto legittimo, si è schierata apertamente con le sue dichiarazioni contro il Governo, rassegnando le dimissioni ma mostrando l'intenzione di proseguire con la trasmissione fino a giugno -afferma il Codacons- Tuttavia le sue affermazioni circa la non condivisione dell'attività, dei metodi e dei contenuti del Governo, pone la Annunziata in posizione di assoluto conflitto rispetto agli obblighi in capo alla Rai».

Gli obblighi della Rai

«È bene chiarire che la posizione di Lucia Annunziata è del tutto legittima, e che non sono certo in discussione le sue idee e le sue opinioni personali -scandisce il presidente Carlo Rienzi- È però lampante e incontrovertibile che, essendo la Rai soggetta a doveri e obblighi derivanti dal contratto di servizio pubblico, non esistono più le condizioni per la messa in onda di un programma così importante e seguito. Per questo abbiamo chiesto ai vertici Rai, alla Commissione di Vigilanza e all'Agcom di intervenire per disporre la sospensione immediata della trasmissione 'Mezz'ora in più'», conclude Rienzi.

