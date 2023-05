Lucia Annunziata: «Dimissioni? Una cosa seria, non torno indietro. Ho spiegato tutto in una lettera»

di Redazione Web

Lucia Annunziata non ha alcuna intenzione di tornare indietro. La giornalista e conduttrice televisiva ha detto addio al suo programma su Rai 3 "Mezz'ora in più" e non avrà ripensamenti, perché «le dimissioni sono una cosa seria». Ma non finisce qui. Perché la giornalista 72enne continua a non voler più entrare nel merito del motivo che l'ha spinta a salutare il suo incarico a viale Mazzini.

Lucia Annunziata: «Dimissioni una cosa seria»

Dopo 30 anni di carriera in Rai, Lucia Annunziata lascia il suo posto e aggiunge: «Mi farebbe piacere non tornare su questa vicenda». La giornalista, che in questi giorni è a Trento per il Festival dell'Economia, presentando il suo libro "L'inquilino.

«Non intendo ritornare sulle mie dimissioni dalla Rai: sono una cosa seria. Ci ho messo tre giorni a scrivere sette/otto righe, ho soppesato parola per parola e sono lì: ho detto tutto, cercando di non trasformare questa vicenda in una vicenda centrale».



«Sono delle dimissioni che mi sembra siano state accolte. Non c'è niente di strano», ha aggiunto Annunziata, esortando: «Non facciamo la fiera del 'famolo strano' su questa storia. Ho spiegato in una lettera quello che volevo dire, e non c'è bisogno di spiegarlo ancora. Ci ho messo tre giorni a farla e credo che sia sufficiente, l'hanno

capito tutti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 15:36

