Lucia Annunziata: Luisella Costamagna e Serena Bortone in corsa per sostituirla. Ma occhio a Myrta Merlino (e a Paola Ferrari)

Lucia Annunziata se n'è andata dalla Rai sbattendo la porta. Nonostante il suo programma "In Mezz'ora" sia stato già riconfermato per la prossima stagione dal nuovo ad Roberto Sergio. Ora si apre un varco per la sua sostituzione. Non sarà facile rimpiazzare Lucia Annunziata, in conduzione dalla prima trance datata addirittura 2005.

Le candidate alla sostituzione di Lucia Annunziata

I nomi dei volti femminili papabili che si fanno sono quelli di Luisella Costamagna, spinta soprattutto dai cinquestelle ma con un buon tesoretto Rai dopo la splendida prestazione a "Ballando con le stelle".