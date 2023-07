Jessica Morlacchi: «Sono basita e senza parole». Lo sfogo dopo la cancellazione del programma di Serena Bortone

di Redazione Web

Molte sono le novità in arrivo per questa nuova stagione televisiva. Tra le tante novità c'è la "non conferma" di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone su Rai1. E nelle ultime ore, a rompere il silenzio è stata Jessica Morlacchi, cantante e presenza fissa della trasmissione, protagonista del caso riguardo alla palpata di Memo Remigi sul suo fondoschiena in diretta durante il talk pomeridiano. La cantante ha commentato con rammarico la decisione di porre fine al programma. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Jessica Morlacchi

«Sono rimasta basita e senza parole - ha sottolineato Jessica Morlacchi durante un'intervista a SuperGuidaTv-. Questo è stato un programma pulito in cui si parlava di tutto, di cultura, di attualità e di politica. Sono stati ospitati anche Premi Oscar.

Poi, ha concluso: «Ho avuto il piacere di lavorare con giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo ma una preparazione culturale come quella di Serena non l'avevo mai vista».

